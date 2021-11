CQFR : Un festival Stephen Curry, les Warriors dominent les Bulls et squattent les sommets

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 96-104

Bucks @ Celtics : 113-122

Pistons @ Cavaliers : 78-98

Trail Blazers @ Rockets : 104-92

Suns @ Grizzlies : 119-94

Nets @ Pelicans : 120-112

Kings @ Thunder : 103-105

Mavericks @ Spurs : 123-109

Hawks @ Nuggets : 96-105

Bulls @ Warriors : 93-119

Timberwolves @ Lakers : 107-83

Stephen Curry on fire !

- Du grand Stephen Curry cette nuit. Du Stephen Curry en mode MVP. Les Warriors ont dominé les Bulls lors du choc entre le premier de la Conférence Ouest et celui de la Conférence Est. Mais il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Surtout parce qu'une seule des deux pouvait compter sur une superstar en pleine forme. Curry a marqué 40 points à 15 sur 24 aux tirs, dont 9 sur 17 derrière l'arc. Encore un festival offensif impressionnant pour le meneur et une victoire de plus pour Golden State. La onzième en douze matches.

40 points.

9 threes. Regular @StephenCurry30 things. Steph's NBA-best 3rd 40-point game of the season leads the @warriors to an NBA-best 11-1 record! pic.twitter.com/2v3hhVz4Va — NBA (@NBA) November 13, 2021

- Les Knicks continuent leur début de saison moyen. Les joueurs de Tom Thibodeau se sont inclinés contre les Hornets vendredi soir, et ce malgré le réveil de Kemba Walker. Le meneur a marqué 26 points à 9 sur 19 après avoir tiré à 22% sur les quatre derniers matches. Mais il était le seul en réussite à New York. Evan Fournier a terminé avec 5 points à 2 sur 7. Charlotte a compté un retard de 15 points en début de match avant de mettre la gomme sous l'impulsion de Miles Bridges (24 points) et Gordon Hayward (22). LaMelo Ball a compilé 12 points, 17 rebonds, 9 passes et 5 interceptions.

- Les Bucks sont encore tombés, mais cette fois-ci sans Giannis Antetokounmpo. Touché à la cheville, le double-MVP a déclaré forfait 90 minutes avant l'entre-deux. Mais ses coéquipiers ont poussé les Celtics dans leurs derniers retranchements. Et c'est finalement en prolongation que Boston a fini par se détacher de Milwaukee grâce aux 38 points de Dennis Schröder. La meilleure performance de l'Allemand cette saison. Jayson Tatum a ajouté 27 points et 11 rebonds. Les Celtics ont gagné 4 de leurs 5 derniers matches.

Dennis Schroder's 38 POINTS lead the @celtics to victory in OT! ☘️ pic.twitter.com/hhCzj3XRdQ — NBA (@NBA) November 13, 2021

Les Cavaliers confirment

- Les Cavaliers confirment. Opposés aux Pistons, Darius Garland (21 points) et ses coéquipiers sont allés chercher une huitième victoire en treize matches. Evan Mobley, le troisième choix de la draft, a pris le dessus lors de son duel à distance avec Cade Cunningham, le first pick. 16 points et 7 rebonds pour l'intérieur, qui a aussi bloqué 3 tirs. Cunningham a lui terminé avec 9 points, 6 rebonds et 7 ballons perdus. Le Français Killian Hayes n'a marqué que 5 points mais en prenant 6 rebonds, en distribuant 5 passes et en volant 6 ballons.

- Un peu d'air pour Damian Lillard et les Blazers. Ils se sont imposés contre les Rockets avec 20 points et 7 passes de leur meneur All-Star et 17 de CJ McCollum.

7 de suite pour les Suns

- Sans faire de bruit, les Suns enchaînent les victoires. Déjà 7 de suite pour les derniers finalistes ! Chris Paul (15 points, 12 passes) et ses partenaires montent en puissance. Ils ont étrillé les Grizzlies hier soir. Avec 17 points chacun pour Devin Booker et Jae Crowder. Du coup, la franchise de l'Arizona occupe la deuxième place à l'Est.

- Attention, James Harden commence à retrouver son flow... mais aussi la ligne des lancers-francs ! L'arrière des Nets a planté 39 points pour mener son équipe à la victoire contre les Pelicans hier soir. Avec 11 sur 15 aux lancers. Harden, tout comme Kevin Durant (28 points) ont inscrit des paniers importants pour assurer le succès de Brooklyn en fin de match. New Orleans affiche un bilan de 1-12 après bientôt un mois de compétition.

Le Thunder se réveille, Lu Dort pour la gagne

- Quatre victoires de suite pour le Thunder ! Les joueurs d'Oklahoma City remontent la pente. Ils se sont imposés de justesse contre les Kings après un superbe comeback en deuxième mi-temps. Shai Gilgeous-Alexander (22 points) et ses coéquipiers comptaient 14 points de retard à la pause mais ils sont revenus dans la partie pour finalement prendre le dessus dans les dernières secondes. Lu Dort (22 points) a volé le ballon dans les mains de De'Aaron Fox pour inscrire le layup de la gagne à une seconde du buzzer.

Lu Dort STEAL AND SCORE FOR THE WIN...that's 4 straight for the @okcthunder! ⛈️⛈️⛈️⛈️ pic.twitter.com/z4amU7ciU4 — NBA (@NBA) November 13, 2021

- Qui peut arrêter les Mavericks quand Kristaps Porzingis et Luka Doncic cartonnent le même soir ? En tout cas pas les Spurs, battus par leurs voisins texans. Les deux stars de Dallas ont fait le show avec 32 points chacune. le Slovène était même en triple-double (12 rebonds, 15 passes). Frank Ntilikina a joué 17 minutes, pour 6 points et 3 passes.

- Les Wolves ont mis fin à une série de 6 défaites de suite en venant à bout de Lakers bien pâles hier soir. Karl-Anthony Towns a mené sa meute avec 29 points. En face, seuls Anthony Davis (22) et Russell Westbrook (20) ont passé la barre des 10 points.

- Nikola Jokic est revenu et il a repris ses bonnes habitudes : un triple-double (22 points, 19 rebonds, 10 passes) et une victoire pour les Nuggets contre les Hawks. Malgré les 30 points de Trae Young. Finaliste de Conférence l'an dernier, Atlanta n'a gagné que 4 matches sur 13.