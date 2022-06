Stephen Curry, grand chef étoilé : Les notes du Game 4

On distribue les notes après le Game 4 des finales NBA 2022 entre les Celtics et les Warriors.

Stephen Curry : 10/10

Manu Ferrara sort de ce corps. Quelle master-fucking-class. Difficile de trouver les mots pour décrire ses paniers, son adresse, son sang-froid… ah si, peut-être un : GOAT-esque. Steph Curry est l’un des plus grands performers de tous les temps et il est le meilleur joueur de cette série.

Marcus Smart : 7/10

Bon, il a raté les trois-points décisifs sur la fin mais il en avait mis d’autres assez importants avant. Puis il a encore une fois réussi à imposer sa présence physique en attaque tout en étant une peste en défense. Du bon Smart quoi.

Draymond Green : 2/10

Il y a eu quelques bons passages défensifs (4 steals) mais dans l’ensemble, ça reste moche quoi. Offensivement c’est cata. Dégueu. C’est à se demander si Green arrive encore à mettre un petit tir près du cercle. Steve Kerr s’est senti obligé de le laisser sur le banc dans le money time. Impensable à une époque. Mais on en est là aujourd’hui.

Jaylen Brown : 7/10

Le meilleur intermittent du spectacle au monde. La star la plus efficace des Celtics depuis deux séries. Il est parfois dans l’ombre de Tatum mais qu’est-ce qu’il est bon. Par contre, il ne domine jamais sur l’ensemble de la partie. Plutôt par flash. Par intermittence, quoi. Il a eu un bon moment au début du quatrième quart mais il n’a pas su enchaîner ensuite.

Steve Kerr : 8/10

Il fallait une belle paire de balls bien volumineuses pour laisser Dray sur le banc pendant une majeure partie du quatrième quart-temps. Ça a payé. On n’imagine pas le retour de bâton violent qu’il aurait pris si ça n’avait pas marché.

Jayson Tatum : 5/10

Pas facile à noter. Peut-être parce que l’on attendait plus. Les Warriors se concentrent beaucoup sur lui et il essaye de faire bien le job. Mais on sent qu’il ne boxe pas dans la même catégorie que Curry quand même.

Klay Thompson : 6/10

Il ne peut marquer quasiment que sur transition ou après un rebond offensif des Warriors qui lui confère un tir ouvert. Par contre, il a mis les tirs bien clutch qu’il fallait sur le tard. Surtout, son activité en défense a aussi été très importante.

Andrew Wiggins : 7/10

Wiggins est donc le meilleur coéquipier de Curry sur ces finales NBA. Mais continuez d’essayer de nous faire croire que le monde n’est pas déjà parti en couilles.

Derrick White : 6/10

Il a quand même le chic pour planter tous les gros trois-points. Les supporters des Warriors doivent bien retenir leur souffle à chaque fois qu’il dégaine.