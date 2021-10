Stephen Curry pris en flag et privé de lancers par la nouvelle règle

Parmi les nouvelles règles NBA souhaitées et implémentées par la ligue et le corps arbitral, celle concernant les joueurs qui cherchent des lancers de manière abusive est celle qui risque le plus de modifier certains comportements. Les arbitres ont désormais pour consigne de ne pas accorder de lancers aux joueurs qui se jettent de manière manifeste vers le défenseur en tirant de manière désespérée alors que shooter n'était pas leur intention première.

Popularisée par des joueurs comme Paul Pierce cette stratégie ne pourra plus avoir lieu en NBA. Stephen Curry, la star des Golden State Warriors, en a fait l'expérience la nuit dernière, lors du match de pré-saison contre les Portland Trail Blazers.

Le double MVP, en difficulté pour se sortir de la défense de Nassir Little, a opté pour le saut vers son défenseur tout en lançant une praline longue distance. Les arbitres n'ont pas bronché et les commentateurs ont acquescié : "Pas cette année !"

"Not this year!" Steph Curry tries to draw the 3-point shooting foul but doesn't get it. pic.twitter.com/XPp0LLelHu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 5, 2021

Stephen Curry a bien d'autres armes et s'habituera rapidement à ne plus pouvoir utiliser ce move. Pour d'autres, ce sera peut-être un poil plus compliqué.

