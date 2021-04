La qualité secrète de Stephen Curry

Affronter Stephen Curry peut vite tourner au supplice. Encore plus pour la pauvre âme qui sera jeté en pâture, enfin en défense, sur le meneur des Golden State Warriors. Et particulièrement en ce moment, avec les performances extraordinaires et répétées du double-MVP. Défendre sur lui est un calvaire parce qu’il est imprévisible, agile, vif et bien évidemment terriblement adroit.

Il peut tirer de n’importe où, n’importe quand, dans n’importe quelle situation, et quand même marquer. Mais ce n’est peut-être pas son talent de sniper qui le rend aussi dangereux. Enfin si, mais pas seulement. Alors, quelle est la capacité ultime de Curry ? Et bien peut-être qu’un indice se trouve dans le compliment qu’il apprécie le plus venant de ses vis-à-vis.

« Quand les gars me demandent d’arrêter de courir partout. C’est ça que j’aime le plus. C’est la preuve que je suis dans une excellente forme et que je peux évoluer à ce niveau pendant encore des années », confie l’intéressé.

Stephen Curry met le point sur un élément central. Ce n’est pas tout de savoir shooter. Trae Young et Damien Lillard, croyez-le, sont des snipers redoutables. Mais ils n’épuisent pas autant la défense que lui (enfin, Lillard, dans les grands soirs… ça fait mal). Regardez les matches des Warriors. Steph ne s’arrête jamais de bouger. JAMAIS. Constamment en mouvement. Et tous ceux qui ont joué au basket, ou à n’importe quel sport collectif, savent à quel point c’est insupportable de courir en permanence derrière son adversaire.

C’est clairement l’une des plus grandes forces de son jeu et un aspect sous-estimé de son profil. Une qualité secrète pourtant exposée au grand jour qui contribue à séparer Curry de ses pairs.

