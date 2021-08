Jamais un joueur NBA n'avait signé deux contrat à au moins 200 millions de dollars dans sa carrière. Stephen Curry vient de le faire, comme l'ont annoncé les Golden State Warriors. Le double MVP et triple champion NBA a paraphé une prolongation de contrat jusqu'en 2026, pour la somme de 215 millions de dollars.

En juillet 2017, Stephen Curry avait déjà signé pour 5 ans et 201 millions de dollars, devenant le premier à atteindre ce montant. Sa saison 2021 a prouvé qu'il était encore au top niveau physiquement et techniquement, puisqu'il a guidé des Warriors déplumés jusqu'au play-in tournament, tout en finissant meilleur marqueur de la ligue pour la deuxième fois de sa carrière.

Le meneur californien a inscrit 32 points de moyenne, son record en carrière, en réussissant un mois d'avril historique. Curry est devenu le premier joueur à finir un mois complet à 35 points de moyenne et en 50-40-90 sur le plan de l'adresse. Il avait également battu le record de James Harden du nombre de paniers à 3 points marqués sur un seul mois (96 contre 82).

Sauf cataclysme, Stephen Curry sera un joueur des Golden State Warriors à vie. Si tout se passe comme prévu, il n'aura pas connu d'autre franchise dans sa carrière et rentrera dans le club fermé des légendes qui n'ont jamais été voir ailleurs, comme Bill Russell, Magic Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant ou Dirk Nowitzki.

