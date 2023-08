A 35 ans, Stephen Curry se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA, le meneur des Golden State Warriors a encore quelques années devant lui. Mais combien ?

De son côté, le natif d'Akron refuse, pour le moment, de trop se projeter. Encore sous contrat jusqu'en 2026 avec les Dubs, Curry peut-il envisager une pige supplémentaire ? Sans surprise, ses sensations vont dicter son choix.

"Je ne me suis jamais imaginé moi-même comme joueur à plus de 40 ans. A m'accrocher absolument à cette vie. Mais qui sait comment mon corps va se sentir ? Comment je vais me sentir à ce moment-là ?

J'ai encore trois ans sur mon contrat, avec l'année en cours, donc je vais déjà honorer cet engagement. Et ensuite, nous verrons", a temporisé Stephen Curry pour Gil's Arena.

En 2026, Stephen Curry aura 38 ans. Actuellement, sur le plan physique, il a toujours cette caisse qui fait sa force. Mais en 3 ans, des blessures, qui ont jonché son début de carrière, peuvent bien évidemment impacter son destin.

En tout cas, il n'a pas l'intention de se mettre la moindre pression à ce sujet.

Stephen Curry lance un avertissement à la NBA avec les Warriors