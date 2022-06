Stephen Curry, les Warriors agacés par les critiques…

Sur ces Finales NBA, Stephen Curry se montre, jusqu'à maintenant, à la hauteur. Précieux lors de la victoire au Game 2, le meneur des Golden State Warriors a été également irréprochable à l'occasion de la défaite contre les Boston Celtics au Game 1.

Mais autour de cette série, les commentaires ne sont pas toujours élogieux autour du natif d'Akron. En effet, pour de nombreux observateurs, le joueur de 34 ans doit absolument remporter le titre NBA et le trophée de MVP des Finales pour construire sa légende.

Des critiques qui agacent ainsi sérieusement le GM des Dubs Bob Myers.

"C'est tellement triste d'avoir à le défendre. Je ne comprends pas non plus. Ce type est un homme accompli. Et il n'a pas besoin de ces Finales ! Il a déjà tellement fait ! Il a déjà prouvé. Je ne sais pas ce qu'il doit continuer à prouver.

Il s'agit de ses 6èmes Finales NBA en 8 ans. Vous ne l'avez pas regardé ? Je ne sais pas si c'est de la jalousie. Je ne sais pas ce qu'il y a chez lui qui fait que les gens ne reconnaissent pas ce qu'il fait sur le terrain, ou l'encensent à contrecœur.

Vous devriez le couvrir d'éloges, c'est un visage incroyable de la NBA. J'ai comme l'impression qu'on le rabaisse, pourquoi ? Il est humble et célèbre aussi les accomplissements de ses partenaires. Ce gars est donc un être humain incroyable. Pourquoi ne le célébrons-nous pas ?", a ainsi pesté le dirigeant de Golden State pour 95.7 The Game's.