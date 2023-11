Steve Kerr défend Jordan Poole

Champions en 2022, les Golden State Warriors se sont plantés en 2023. Ils reprennent de leur superbe sur ce début de saison avec 5 victoires en 6 matches. Stephen Curry et sa bande sont deuxièmes de la Conférence Ouest. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Pour Draymond Green, c'est d'abord une question d'atmosphère au sein du groupe. Selon lui, l'alchimie entre les différents membres de l'effectif était mauvaise la saison dernière. Un avis partagé par certains de ses camarades. Tous les regards se sont alors tournés vers Jordan Poole, critiqué pour son attitude et frappé par Green avant le coup d'envoi de la saison dernière. Le jeune homme a été envoyé aux Washington Wizards pendant l'intersaison. Mais pour Steve Kerr, il serait trop facile de remettre la faute sur Poole.

"Je pense que c'est injuste de pointer Jordan du doigt. C'est faux. La saison dernière a mal tourné pour tout un tas de raisons. Jordan était fantastique sur son passage avec nous et il nous a aidé à gagner un titre. Je déteste le fait qu'il soit critiqué", confiait le coach.

Kerr est un grand homme et il ne veut pas accabler un jeune joueur. C'est tout à son honneur.