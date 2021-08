Steve Kerr explique pourquoi les Warriors seront meilleurs cette saison

Le retour à la réalité est difficile pour les Golden State Warriors. Cinq fois finalistes et trois fois champions entre 2015 et 2019, les Dubs ont terminé derniers de la NBA en 2020 avant de manquer une nouvelle fois les playoffs en 2021. Deux saisons disputées sans Klay Thompson, l’une des deux superstars de la franchise. Malgré la présence de l’arrière, mais aussi surtout de Stephen Curry, les Californiens ne font plus vraiment figure de candidats au titre.

En revanche, ils pourraient très bien jouer les trouble-fêtes en 2022. Même si l’effectif n’a pas été grandement renforcé, Steve Kerr pense que sa formation sera bien mieux préparée que lors des exercices précédents.

« Je dirai que nous avons un bien meilleur mix entre nos vétérans et nos jeunes joueurs. Je pense que nous avons plus de continuité. On comprend bien mieux qui est prêt à jouer et qui ne l’est pas », confie le coach.

Les Warriors ont drafté Moses Moody et Jonathan Kuminga, deux rookies qui intègrent le jeune noyau autour de James Wiseman et Jordan Poole. Ces quatre-là incarnent l’avenir et ils vont devoir aider Curry, Thompson et Draymond Green à faire une longue campagne de playoffs. Avec des vétérans sérieux autour comme Otto Porter, Kevon Looney ou Juan Toscano-Anderson. C’est solide.

