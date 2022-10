Steve Nash éjecté, le tournant du match pour les Nets

Quand le capitaine quitte le navire, le bateau coule. Les Brooklyn Nets ont sombré après l’expulsion de leur coach Steve Nash mercredi soir. Percuté par l’iceberg massif que représente Giannis Antetokounmpo, ils se sont inclinés contre les Milwaukee Bucks (99-110) après avoir pourtant compté 12 points d’avance à la pause. Ils menaient encore de 4 petits points, 70 à 66, au moment où le technicien canadien a perdu ses nerfs.

Frustré parce qu’il avait l’impression que le Grec venait de mettre un coup à Patty Mills, Nash s’est plaint auprès des arbitres, récoltant ainsi sa première faute technique. Il s’est alors mis dans un état de rage encore jamais vu depuis son arrivée sur le banc de la franchise new-yorkaise. Ses assistant et plusieurs de ses joueurs ont essayé de le retenir et de le calmer mais il a fini par se faire éjecter.

Steve Nash was ejected from Nets-Bucks after receiving his second tech. pic.twitter.com/CWnlyFBIEr

— SportsCenter (@SportsCenter) October 27, 2022