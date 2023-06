Steven Adams est un coéquipier modèle et une vraie plus-value dans un groupe. Déjà parce que c'est un bon basketteur, mais aussi parce qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Même à se blesser volontairement... Dans son podcast, Paul George a raconté cette semaine une anecdote qui l'a particulièrement marqué au sujet du Néo-Zélandais lorsqu'ils jouaient ensemble à Oklahoma City.

"C'était vers la fin d'un match. On n'avait plus de temps mort et on en avait besoin. Je regarde dans sa direction et je le vois en train de se gratter le visage avec une putain de force. Je lui demande ce qu'il fait et il me répond : 'Mon pote, on a plus de temps mort, donc j'essaye de saigner'. Il essayait de se faire saigner pour que les arbitres soient obligés d'arrêter le match !

Je le respecte pour ces choses-là. Il y a eu un paquet de moments comme ça avec lui. C'est un guerrier. Parfois il se prenait un gros coup ou se faisait mal mais il disait toujours que ça allait. 'Oui, oui, ça va, je me suis juste tordu la cheville'."

D'autres que Steven Adams ont essayé des approches différentes pour obtenir un temps mort supplémentaire. On se souvient de Jason Kidd qui avait volontairement renversé un gobelet de Pepsi sur le sol après avoir fait mine de percuter son joueur à Brooklyn Tyshawn Taylor. Un peu moins noble qu'Adams, mais tous les moyens sont bons...

Le jour où Jason Kidd a arnaqué les arbitres avec du soda