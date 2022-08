Sur le terrain, Michael Jordan traitait tout le monde de p***

On le sait, Michael Jordan n'était pas un enfant de chœur sur le terrain, que ce soit avec ses partenaires ou avec ses adversaires. Dire qu'il avait la langue bien pendue est un euphémisme. Parfois, en matière de trashtalk, l'icône faisait du très, très sommaire, mais ça suffisait à lui donner un avantage psychologique sur ses adversaires.

Al Harrington a affronté Michael Jordan entre 2001 et 2003, lors de son retour à la compétition sous le maillot des Wizards. Harrington, reconverti aujourd'hui dans le business du cannabis, racontait dans son émission "The Weed Bar" il y a quelques jours la nature des propos tenus par Jordan lorsqu'il était sur le parquet.

"MJ disait des trucs fous sur le terrain. Il parlait super mal, même avec les Wizards. Il traitait tout le monde de pute (hoe en VO). Viens ici, pute. Ferme-là, pute. Laisse-moi te dire un truc, pute. [...] Un jour il me l'a dit et j'ai eu envie de le frapper. J'ai répondu que je n'en étais pas une. Et il m'a dit : 'Si, si, tu es une pute'. Il a claqué 41 points sur ce match et moi 35. Ils nous ont battus...

Après le match, il m'a donné ses chaussures, signées, en me disant que je devais continuer à me battre. Je ne sais pas si c'était par respect ou pour jouer les darons. [...] Il sortait un paquet de dingueries. Mais c'était Michael Jordan. Même à 41 ans c'était encore l'un des 20 meilleurs joueurs de la ligue. Et il n'avait pas joué pendant trois ans ! Il était All-Star rien qu'avec son nom, mais le mec tournait à 20 points par match".