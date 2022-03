SUZUKI soutient le basket et équipe 32 clubs amateurs

Fournisseur Officiel de la Fédération Française de BasketBall (FFBB) depuis juillet 2019, SUZUKI FRANCE AUTOMOBILES attache une importance particulière à soutenir tous les pratiquants joueurs de basketball, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

C’est la raison pour laquelle SUZUKI a imaginé et mis en place un dispositif de soutien, avec la remise d’une dotation matérielle aux clubs amateurs de basketball, comprenant notamment des ballons, des chasubles, un kit d’entraînement et une banderole aux couleurs du partenariat. Les clubs bénéficiaires ont été préalablement identifiés et sélectionnés en concertation avec la FFBB, les Chefs de Région SUZUKI et les concessions SUZUKI Automobiles.

Afin de créer un lien entre les deux univers automobile et basketball, et dans le but de faire profiter en local des opportunités offertes par le partenariat avec la FFBB, les remises de dotations aux clubs amateurs ont été directement organisées au sein des concessions SUZUKI Automobiles situées à proximité des clubs.

Au total, ce sont 32 structures amateurs qui ont pu bénéficier de cette aide matérielle bienvenue, après les difficultés qui ont touchées les pratiques sportives fédérales.

SUZUKI FRANCE AUTOMOBILES félicite l’ensemble des clubs : ENTENTE RION BOOS, BASKET MOULIDARS, CHOLET BASKET, ES MAINTENON PIERRES BB, PARIS JEAN BOUIN CASG, CONDE BASKET, EAL ABBEVILLE, STADE MARSEILLAIS UC, USAP AVIGNON - LE PONTET, CA THIAIS BASKET, CS MEAUX BASKET, STADE MULTISPORT MONTROUGE, US ISSOIRE , USM MONTARGIS, TARBES GESPE BIGORRE, BASKET CLUB CUNAC LESCURE, SC BERNAY BASKET, MORLAIX SAINT MARTIN BASKET, CA PONTARLIER BASKET, THIONVILLE BC, UNION OLYMPIQUE DEMI LUNOISE, LA RAVOIRE CHALLES BASKETBALL, MARSILLY BASKETBALL, ASM CHAMBOURCY, ORCHESIEN B C, ASPTT TOULON, BASKET CLUB DEOLOIS, ANGLET COTE BASQUE BASKET, OCC BASKET, BASKET CLUB CHAVELOTAIS, SAINT PAULIEN BCPA, DRAVEIL BASKET CLUB.

Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir la liste des prochains clubs de basketball amateur qui seront récompensés !