S'il n'avait pas eu Teresa Weatherspoon à ses côtés, Zion Williamson n'aurait pas surmonté les épreuves traversées depuis un an et demi. Il ne faudra pas oublier le rôle de l'ancienne star WNBA lorsqu'il aura atteint les sommets.

Les Pelicans sont l'une des équipes les plus intéressantes à suivre depuis la reprise et on peut même remonter jusqu'à la deuxième partie de saison dernière. Si aujourd'hui beaucoup voient New Orleans comme un outsider à l'Ouest, c'est évidemment parce qu'avec un effectif épargné par les blessures et ce qui a été construit l'an dernier, l'équipe est effrayante. La présence de Zion Williamson, absent des terrains depuis avril 2021, y est évidemment pour beaucoup. On a beaucoup parlé de ses progrès en termes de condition physique. Beaucoup moins de la manière dont il avait réussi à retrouver une certaine quiétude et de la sérénité dans son quotidien après avoir passé, de son propre aveu, des heures très sombre.

Vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, Zion Williamson a évoqué devant les médias le nom de celle sans laquelle il n'aurait peut-être pas réussi à sortir indemne des épreuves traversées depuis sa blessure, entre les rumeurs sur ses envies de départ, les critiques sur son poids et les difficultés à revenir correctement de son opération au pied. Cette femme, ce n'est pas sa mère, Sharonda, même si celle-ci a bien entendu été importante dans le processus. Il s'agit de Teresa Weatherspoon, aka "T-Spoon".

L'ancienne star de WNBA, notamment avec les New York Liberty, n'est pas dans le staff de Willie Green pour permettre aux Pelicans de s'offrir une caution "diversité". Weatherspoon, 56 ans, a l'aura, le charisme et l'expérience qui font les très bons coaches. Tout le monde le dit autour de la ligue et particulièrement dans l'entourage des Pelicans. Ce bagage, elle l'a notamment mis à profit avec Zion Williamson.

Elle a pleuré pour moi. Littéralement. Je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un de spécial qui se souciait de moi. Et c'est un sentiment réciproque. C'est ma grande soeur.

Depuis le début, la relation entre le phénomène de Spartanburg et l'ancienne terreur défensive de WNBA (deux fois DPoY) est excellente. "T-Spoon" sait comment parler à Zion et surtout comment le faire parler, là où beaucoup se sont heurtés à un jeune homme aimable, mais très réservé. Que ce soit pour échanger sur le jeu en lui-même ou pour des conseils extra-sportifs, le All-Star de 22 ans n'a que deux vrais confidents au sein de la franchise : Weatherspoon et Corey Brewer, l'ancien coéquipier de Joakim Noah à Florida.

Lorsque même sans jouer son nom était constamment dans les médias la saison dernière, avec des articles indiquant qu'il ne voulait pas prolonger, des anciens coéquipiers comme JJ Redick qui lui reprochaient de ne pas avoir pris le temps d'accueillir CJ McCollum, des moqueries sur son embonpoint sur les réseaux, Zion Williamson a failli craquer. Sans l'intervention de Teresa Weatherspoon, peut-être n'aurait-il pas surmonté tout cela.

"La saison dernière, on a eu un moment particulier. J'étais en train de partir de la salle et elle m'a demandé si j'allais bien. D'habitude, je réponds que ça va et je rentre chez moi. Mais je fais tellement confiance à T-Spoon que je me suis ouvert à elle. Je lui ai dit que non, ça n'allait pas. Je n'allais pas bien. Sa première réponse, elle ne l'a pas faite avec des mots. Elle a pleuré pour moi. Littéralement. Je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un de spécial qui se souciait de moi. Et c'est un sentiment réciproque. C'est ma grande soeur. Elle a été présente pour moi. Elle est restée en contact avec moi pendant toute l'intersaison. Notre lien est particulier. Elle m'a sauvé de bien des dépressions. Elle n'avait pas à faire ça, mais elle l'a fait". Je peux vous dire qu'il y a eu des jours vraiment très sombres pour lui. Cela allait bien au-delà du basket. Je ne voulais pas que l'on perde Zion

Teresa Weatherspoon, dont le nom a été évoqué durant l'intersaison pour reprendre l'un des bancs NBA vacants, a confirmé que ce lâcher-prise avait été un moment charnière pour permettre à Zion de revenir sur les parquets.

"Il était important de lui faire savoir, dans ce moment de vulnérabilité, qu'il était un jeune homme génial et qu'il valait la peine qu'on travaille dur. A cet instant, j'avais en face de moi un garçon qui avait du mal à trouver son chemin et ne savait plus dans quel sens aller. Je lui ai fait savoir que je me moquais complètement du basket et que je ne m'intéressais qu'à ce qu'il ressentait et pensait, alors qu'il vivait ces choses difficiles. Je ne voulais pas qu'il se sente seul. Je peux vous dire qu'il y a eu des jours vraiment très sombres pour lui. Cela allait bien au-delà du basket. Je ne voulais pas que l'on perde Zion".

Il n'y a bien sûr pas eu que du partage d'émotions entre ces deux-là. Mais du travail, avant tout. De concert avec le préparateur personnel qui l'a aidé à faire descendre sa masse graisseuse et son poids, Teresa Weatherspoon a aussi joué un rôle technique pour aider Zion Williamson à revenir plus fort. Il a ainsi pu montrer au front office que sa motivation et son niveau valaient le risque de lui faire signer un contrat pouvant lui permettre de gagner jusqu'à 231 millions de dollars.

"T-Spoon" croit dur comme fer en son protégé, comme elle l'avait expliqué lors de son passage dans le podcast Knuckleheads.

"Toute cette période difficile, il va la balayer. On parle d'un talent incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis à son contact tous les jours et je vous le dis, je n'ai vu personne comme lui. Son explosivité, sa vitesse, sa puissance... Et il est extrêmement intelligent. Son QI basket est très élevé. Il comprend ce jeu sous tous ses aspects. Les gens ne savent pas avec quelle intensité il étudie le basket. Quand on discute, je lui répète que tout ce qu'il traverse, je le traverserai avec lui. On est ensemble. Zion va faire de plus grandes choses que ce que quiconque peut imaginer".

Zion Williamson a manqué le dernier match des Pelicans pour récupérer d'une douleur à la hanche après une mauvaise chute. Néanmoins, ce que l'on avait pu voir de lui avant ça va dans le sens de ce que promet Teresa Weatherspoon. Avec l'aide de sa "grande soeur", le #1 de NOLA peut aujourd'hui reprendre son ascension vers le sommet. "T-Spoon", elle, deviendra peut-être la première femme head coach en NBA, le jour où un front office décidera de lui offrir cette chance longtemps refusée à Becky Hammon.