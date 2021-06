Team USA aura deux énormes scoreurs supplémentaires pour les JO

Team USA aura franchement fier allure cet été. Après Lillard, Green et Tatum, deux autres éléments ont donné leur accord pour les JO

Laver l'affront. Ce sera l'objectif de l'été pour Team USA aux Jeux Olympiques de Tokyo. Battus par la France en quart de finale du dernier Mondial, les Américains ne veulent pas revivre une humiliation supplémentaire. Et ce même si elle était quand même prévisible. Et pour ça, sans envoyer l'artillerie lourde, les troupes de Gregg Popovich auront fière allure au Japon. Parmi les premiers participants, Draymond Green, Jayson Tatum et surtout Damian Lillard ont validé leur présence.

À ces trois-là, il faudra ajouter deux autres grands talents de la ligue. Deuxième scoreur de la saison, Bradley Beal a donné son accord pour représenter son pays. Forfait au Mondial en raison de l'arrivée de son premier enfant, l'arrière des Wizards sera cette fois bien de la partie. C'est forcément une bonne nouvelle pour Pop qui va compter sur l'un des meilleurs attaquants NBA.

Autre renfort de choix, celui de Devin Booker. On ne vous cache pas qu'on est très impatient de voir le joueur des Suns dans le basket FIBA. Comme Bradley Beal, Booker est un immense talent qui va disputer les finales de conférence à partir de dimanche. Cela fait donc cinq compagnons sur douze. Pour rappel, LeBron James, Jimmy Butler ont déjà déclaré qu'ils se reposeraient cet été.

Kawhi Leonard été également partant mais sa blessure aux ligaments croisés va changer ses plans. Ce qui signifie que, pour le moment, il n'y a encore aucune superstar dans l'effectif, fait rare pour des JO. À moins que Stephen Curry, encore hésitant, ne donne rapidement son accord à Team USA.

