Team USA balance 41 noms, qui sera dans les 12 à Paris 2024 ?

La composition du groupe de Team USA pour les Jeux Olympiques 2024, avec le projet à moitié secret de former ce qui ressemblerait le plus possible à une Dream Team, est l'un des fils rouges de la saison en NBA. On avait déjà fait nos pronostics sur le visage que pourrait avoir cette équipe et USA Basketball vient de dévoiler le pool de 41 joueurs au sein duquel Steve Kerr et son staff devront faire leur sélection avant de s'envoler pour la France. On note que deux des joueurs que l'on avait identifiés comme membres potentiels de l'équipe n'y figurent pas : Draymond Green et Zion Williamson. Pour le reste, tout est encore jouable.

On retrouve du très beau monde, comme annoncé depuis plusieurs mois.

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et Joel Embiid sont les quatre plus gros noms de ce noyau parmi ceux que l'on est presque sûrs de voir à Paris, mais y figurent aussi :

Les Mondialistes 2023 : Anthony Edwards (Minnesota), Austin Reaves (Lakers), Paolo Banchero (Orlando), Mikal Bridges, Cam Johnson (Brooklyn), Tyrese Haliburton (Indiana), Josh Hart et Jalen Brunson (New York), Jaren Jackson Jr (Memphis), Walker Kessler (Utah), Bobby Portis (Milwaukee), Brandon Ingram (New Orleans)

Anthony Edwards (Minnesota), Austin Reaves (Lakers), Paolo Banchero (Orlando), Mikal Bridges, Cam Johnson (Brooklyn), Tyrese Haliburton (Indiana), Josh Hart et Jalen Brunson (New York), Jaren Jackson Jr (Memphis), Walker Kessler (Utah), Bobby Portis (Milwaukee), Brandon Ingram (New Orleans) Kawhi Leonard, Paul George et James Harden (Los Angeles Clippers)

(Los Angeles Clippers) Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday et Derrick White (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro et Duncan Robinson (Miami)

(Miami) Devin Booker (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

(Dallas Mavericks) Donovan Mitchell et Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Trae Young (Atlanta Hawks)

(Atlanta Hawks) Aaron Gordon (Denver)

(Denver) De'Aaron Fox (Sacramento)

(Sacramento) Chet Holmgren (OKC)

(OKC) Chris Paul (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

(Memphis Grizzlies) Scottie Barnes (Toronto Raptors)

(Toronto Raptors) Alex Caruso (Chicago Bulls)

Si on devait se mouiller rapidement (je parle en mon nom et pas en celui d'Antoine ou Théo), une "Dream Team" pourrait avoir cette tronche-là :

Guards/Forwards : Stephen Curry, Damian Lillard, Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Paul George

Bigs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo.

Votre avis là-dessus ?