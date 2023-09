Steve Kerr rend hommage à la Lituanie après la défaite de Team USA

Anthony Edwards avait annoncé deux victoires pour le Team USA avant les rencontres contre le Monténégro et la Lituanie. Les Américains ont d’abord souffert pour se débarrasser des coéquipiers de Nikola Vucevic vendredi et ils ont ensuite perdu leur premier match du tournoi en s’inclinant contre la sélection balte dimanche (104-110). C’est la première fois qu’une équipe emmenée par des joueurs NBA encaissait autant de points. Alors, certes, les joueurs de Steve Kerr étaient déjà qualifiés.

Mais ils ont tout de même montré des limites sur ces deux dernières rencontres. Le coach a tenu à rendre hommage à l’adversaire victorieux tout en soulignant les petits défauts d’attitude qui peuvent plomber ses troupes.

« La Lituanie est une brillante équipe de basket. Ils bougent, ils sont adroits, et ils sont vraiment bien coachés. On a de la chance que cette défaite n’ait pas d’incidence sur notre objectif, qui est de remporter l’or. Mais c’était un très bon match pour nous car c’est dans un environnement FIBA. Il y a de très bonnes équipes qui s’appuient sur la continuité, et qui ont conscience de ce qu’ils font. La Lituanie a été brillante, et elle méritait de gagner. »

« Ils nous ont simplement collé une droite [dans le premier quart-temps]. Ils ont mis tous leurs tirs. Je crois qu’ils ont mis leurs neuf premiers tirs à 3-points. J’ai l’impression que l’on était pas prêts. Mais ils ont simplement joué un premier quart-temps parfait et nous avons pris conscience à quel point nous devions jouer dur pour atteindre notre objectif. »

Le Team USA retrouvera l’Italie en quarts. Une formalité si Edwards et ses partenaires s’appliquent. En revanche, la demie qui s’annonce avec l’Allemagne pourrait être très, très compliquée.

Coupe du monde de basket 2023 : le programme des quarts