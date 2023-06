Team USA : Une partie du groupe pour la CDM connu, ça ne fait pas forcément rêver

Team USA ne retient pas vraiment la leçon. Malmenée lors de la dernière Coupe du Monde, en 2019, une compétition terminée à la... septième place, la sélection américaine n'a pas forcément l'air en reconquête à en croire les premiers noms annoncés pour la prochaine compétition qui aura lieu en septembre. Parmi les joueurs engagés, on retrouve évidemment des bons basketteurs mais pas forcément des grandes superstars.

The Knicks' Jalen Brunson is among the 12 expected roster members for @usabasketball at the @FIBAWC, sources tell @TheSteinLine.@TheAthletic reports Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Bobby Portis & Austin Reaves also committed. More: https://t.co/A6ycVmnrjq — Marc Stein (@TheSteinLine) June 4, 2023

Jalen Brunson, Mikal Bridges, Anthony Edwards, Austin Reaves, Tyrese Haliburton et Bobby Portis, c'est solide en NBA. Mais c'est léger pour aller chercher une médaille d'Or sur une scène internationale de plus en plus forte. Surtout que c'est assez inexpérimentée à l'échelle FIBA. Mais c'est sans doute aussi justement le but : développer des joueurs qui sont amenés à prendre du galon dans la ligue en les mettant déjà au sein du système Team USA. Les Américains ont clairement l'air d'accorder moins d'importance à la Coupe du Monde qu'aux Jeux Olympiques, où ils enverront sans doute une armada plus impressionnante.