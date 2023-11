Temps morts perchés, challenges incongrus : Poole-Kuzma, le cirque continue

Les Washington Wizards cette saison, c'est un cirque permanent. Les facéties et bêtises de Jordan Poole et consorts sont guettées de partout et les caméras sont sans pitié. Lors du match entre Washington et Brooklyn dimanche, une séquence sortie sur les réseaux un peu plus tard, montre à quel point l'ancien arrière des Warriors est parfois sur une autre planète.

On y voit Jordan Poole frustré de ne pas avoir reçu le ballon et faire absolument tout sauf écouter ce que Wes Unseld Jr, son coach, souhaite mettre en place. Et au final, ne pas savoir ce qui lui est demandé au moment de reprendre le jeu... Il semblerait aussi qu'à un moment il prononce les mots "It's my team, I got this", mais on n'est pas experts en lecture labiale pour l'affirmer à 100%...

Contre Toronto la nuit dernière, c'est Kyle Kuzma qui a fait des siennes en demandant un challenge en pleine action et en laissant ses camarades à 4 contre 5. Sans surprise, ça s'est mal terminé...

The Wizards were up by 10 with 5:12 remaining and Kyle Kuzma wanted to challenge an out of bounds call on the Raptors, but they took advantage of the 5-on-4 and it resulted in a Scottie Barnes layup. pic.twitter.com/stxULX4H2E

