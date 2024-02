“Scary” Terry Rozier, une blessure qui fait peur au Heat

Mauvaise soirée pour le Miami Heat. En plus de la défaite contre les Boston Celtics, la franchise floridienne a aussi perdu deux joueurs. Terry Rozier s'est peut-être gravement blessé en retombant au sol après un drive. Il s'est immédiatement tenu la jambe et semblait souffrant.

Terry Rozier is headed to the locker room after landing on his leg. pic.twitter.com/rP521Sh8vL

— ESPN (@espn) February 11, 2024