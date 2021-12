Qui pour se renforcer avec Thaddeus Young ?

Thaddeus Young ne joue quasiment pas avec les San Antonio Spurs et il attend désespérément son transfert vers une autre équipe.

Thaddeus Young est un dommage collatéral. Celui du transfert de DeMar DeRozan vers les Chicago Bulls. Le natif de New Orleans occupait un rôle intéressant dans l’Illinois, où il compilait plus de 12 points par match la saison dernière. Mais il est nettement moins utile aux San Antonio Spurs, où Gregg Popovich préfère laisser la place aux jeunes. Une situation évidemment frustrante pour le vétéran.

« Ce n’est pas idéal pour moi. C’est vraiment dur. Mais je comprends pourquoi la franchise fait ça. Je comprends ce qui se passe. Il faut faire jouer les jeunes », remarque le joueur de 33 ans.

Thaddeus Young rendrait beaucoup plus de services à une équipe plus ambitieuse. Il assure d’ailleurs qu’il continue de se maintenir en forme en jouant notamment des 3 contre 3 avec les jeunes de l’équipe et en s’entraînant dur pendant cette période délicate. Il compile 6,9 points par match à 59% de réussite aux tirs en à peine 15 minutes. Ses qualités restent les mêmes. Celles d’un intérieur expérimenté capable d’apporter du scoring dans la peinture.

Il y aura bien une équipe pour le sortir de son marasme d'ici la deadline de février.