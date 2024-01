Thanasis Antetokounmpo a reçu 3 votes pour le All-Star Game…

La NBA a pondéré le vote des fans pour les cinq majeur du All-Star Game afin d'éviter certaines situations loufoques (comme Yao Ming titulaire lors de sa saison rookie devant Shaquille O'Neal en plein prime du Shaq). Elle l'a réduit de moitié en donnant un quart des voix aux médias et l'autre aux joueurs. Mais ça n'empêche pas quelques bulletins comiques. Thanasis Antetokounmpo a par exemple reçu trois votes.

There were three NBA players who cast a ballot saying Thanasis Antetokounmpo should start the All-Star Game. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 26, 2024

En soi, rien de dramatique. Le All-Star Game est un évènement lié au spectacle et si certains veulent voir Thanasis Antetokounmpo ou voter pour leur pote, ou même juste troller Giannis Antetokounmpo, c'est leur choix. Sauf que les sélections All-Star ont des conséquences sur les contrats. Bien sûr qu'il n'y avait aucune chance que le frangin du double MVP soit sélectionné. Peut-être même qu'il a été confondu avec son frère.

Mais ça montrerait aussi que certains joueurs ne prennent pas le vote au sérieux, et c'est leur droit. C'est juste ironique quand on sait que d'autres se plaignent que les trophées et récompenses soient désignées par les médias et non par les athlètes.