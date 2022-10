Thomas Heurtel répond aux critiques sur son choix : “Rien à foutre”

Si vous vous demandiez si la décision de la FFBB de rendre Thomas Heurtel inéligible pour les prochaines compétitions internationales et les critiques autour de son choix l'affectaient, voici la réponse. Le meneur de jeu de l'équipe de France, médaillé d'argent lors du dernier EuroBasket, a posté un message Instagram assez clair dans une story.

"Juste pour info, à tous les gens qui m'envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie, ou décision en général, sachez que j'en ai complètement rien à foutre, donc ne soyez pas relou et arrêtez de perdre votre temps. Et svp, surtout, achetez-vous une vie ! Merci d'avance", a écrit Heurtel cette semaine.

Pour rappel, l'ancien joueur du FC Barcelone a signé un contrat avec le Zénith Saint-Petersbourg juste après l'EuroBasket. Les joueurs de l'équipe de France s'étaient engagés, via une charte, à ne pas passer d'accord ou signer de contrat avec une équipe russe ou biélorusse, sous peine de n'être plus sélectionnable pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024. Sauf changement d'approche de la part de la Fédération ou d'évolution de la situation géopolitique, on ne verra probablement plus Thomas Heurtel sous le maillot bleu.

La story Instagram de Thomas Heurtel

