WTF ??????? Fin de match complètement DINGUE à Oklahoma City

Pfiouuu. Il ne fallait pas être trop cardiaque pour apprécier la fin de match entre les New Orleans Pelicans et le Oklahoma City Thunder hier soir. C'était... la folie. Mais vraiment. Shai Gilgeous-Alexander a d'abord cru arracher la prolongation avec un trois-points en déséquilibre depuis le logo. C'était déjà assez dingue. Sauf que Devonte Graham a décidé de frapper encore plus fort une seconde plus tard. En balançant la balle depuis son camp pour faire gagner son équipe au buzzer. Alléluia.

SGA FOR THE TIE DEVONTE' GRAHAM FOR THE WIN WHAT A FINISH 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/rXscioIDxh — NBABet (@nbabet) December 16, 2021