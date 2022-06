Le Thunder chercherait à former un tandem très prometteur

Le Oklahoma City Thunder possède 16 picks au premier tour de la draft jusqu'en 2027. Une collection délirante mais qui ne garanti pas un retour au sommet dans un futur proche. Pour briller, en NBA, il faut des stars. Et pour une franchise qui évolue dans un petit marché, la draft reste le meilleur moyen d'en trouver une. Ou plusieurs. C'est l'objectif de Sam Presti. Selon les dernières rumeurs, le GM se serait mis en tête de piocher deux fois dans le top-10 de la draft de ce soir.

Le Thunder dispose déjà du deuxième choix et devrait miser sur Chet Holmgren. Mais le pick 12 pourrait être inclus dans un package qui permettrait alors à OKC de mettre la main sur Jaden Ivey ou Shaedon Sharpe. La franchise hériterait alors d'une "one two punch" assez intéressant. Deux rookies susceptibles de grandir ensemble.

Les Sacramento Kings (4e choix), les Indiana Pacers (6e choix) et les Portland Trail Blazers (7e choix) seraient prêts à échanger leur pick. Mais reste à voir ce que le Thunder peut proposer. Soit d'autres picks, soit éventuellement un joueur comme Luguentz Dort.