Tim Duncan-Gregg Popovich le touchant symbole de leur amitié est… un cake à la carotte

Gregg Popovich et Tim Duncan se sont longtemps fréquentés et pour entretenir la flamme, ils utilisaient un drôle de dessert.

Dire que Gregg Popovich et Tim Duncan ont une affection et un respect mutuel tient de l'euphémisme. Pop avait dit un jour qu'il arrêterait sa carrière le jour où le "Big Fundamental" stopperait la sienne. S'il s'est ravisé, on a rarement vu le mythique coach des San Antonio Spurs plus touché publiquement que lors des adieux de "Timmy" il y a cinq ans.

Avoir réussi à le convaincre de devenir l'un de ses assistants pendant un a forcément été une satisfaction pour celui qui est aussi sélectionneur de Team USA. Même si l'expérience n'a duré qu'un an, elle a été l'occasion de reprendre un rituel abandonné en 2016, lorsqu'il a raccroché les crampons, et que narrait Buck Harvey du San Antonio Express News à l'époque.

"A chaque fois que les Spurs étaient en déplacement, Gregg Popovich et son staff allaient dans un restaurant en ville. Vers la fin du repas, il demandait toujours au serveur un petit cake à la carotte à emporter.

Il allait ensuite déposer le gâteau devant la porte de la chambre de Tim Duncan, car il savait qu'il adorait ça. C'est devenu un rituel et ce geste signifiait bien plus qu'un simple encas nocturne.

C'était le signe d'une vraie affection entre eux".

Avec les départs en retraite de Tum Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, Pop n'a plus aucun membre de son légendaire Big Three à ses côtés.