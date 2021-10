Les Minnesota Timberwolves ont changé de propriétaire puis de GM. Ils espèrent maintenant enfin retrouver un semblant de sérieux en NBA après plusieurs saisons galères (quasiment que des saisons galères…). Mais avec Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, deux jeunes stars, les loups veulent enfin se montrer menaçants. Et pourquoi ne pas grimper un peu dans la hiérarchie à l’Ouest. Ils auront de toute façon du mal à descendre plus bas.

Histoire de marquer le coup et de relancer un peu le marketing autour de la franchise, Nike a concocté un maillot « City » simple mais réussi. Les sapins autour du col et des manches offre un côté vintage, de même que le ton de bleu choisi. Ça rappelle les toutes premières années de Kevin Garnett quand il formait un duo prometteur avec Stephon Marbury.

Mine de rien, ça claque. Espérons maintenant que les Timberwolves soient dignes du maillot.