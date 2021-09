Tom Digbeu file en Australie… en visant la draft 2022

Le périple continue pour Tom Digbeu. Le fils d’Alain, ex-international tricolore, s’est engagé avec les Brisbane Bullets dans le cadre du programme « NBL next stars » du championnat australien. Une initiative qui permet aux équipes locales d’attirer des jeunes prospects européens et américains afin de les développer pendant un an – tout en mettant en lumière la ligue nationale – avant de les laisser tenter leur chance à la draft.

LaMelo Ball, troisième choix l’an dernier, ou encore RJ Hampton sont notamment passés par la NBL. Et de plus en plus de basketteurs prometteurs suivent leur exemple. Dont Digbeu, qui rejoint les Français Ousmane Dieng et Hugo Besson. Une nouvelle étape dans le parcours du joueur de 19 ans.

Formé à Barcelone, sa ville natale, Tom Digbeu a ensuite évolué en Lituanie. Au BC Prienai, un club dont LaMelo et LiAngelo Ball ont justement porté les couleurs il y a quelques années. Il tournait à un peu plus de 7 points par match tout en s’illustrant lors d’un choc contre Zalgiris, rencontre au cours de laquelle il a compilé 27 points et 11 rebonds.

L’arrière-ailier (1,99 m) s’était inscrit à la draft cette année avant de retirer son nom. Il a évidemment toujours pour ambition de rejoindre la NBA, en espérant y faire son entrée en 2022.

Le prodige Tom Digbeu hésite entre la France et l’Espagne