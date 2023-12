Le fail des Spurs au moment de l’hommage de Tony Parker

Les San Antonio Spurs ont rendu hommage à l'une de leurs plus grandes légendes. Tony Parker a été intronisé au Hall Of Fame en août dernier et la franchise texane tenait à célébrer ce moment. Jusque là, tout va bien.

Tony Parker célébré par les Spurs, Victor Wembanyama inspiré

Sauf que... au moment où TP a quitté le terrain, tout fier, le DJ a voulu marquer le coup en passant un son français. Pourquoi pas, l'idée est sympathique. Seul hic, le tube en question. Celui de Gradur et Heuss L'Enfoiré. On ne parle pas d'une faute de goût en optant pour les deux rappeurs, le problème vient plutôt des paroles : "bébé, ne revient pas, prends tes affaires rentre chez toi."

La @FFLose qui conseille les Spurs pour leur playlist en Français quand ils rendent hommage à Tony Parker 🫣 pic.twitter.com/wQ8baJ5Jsf — Benoit Dujardin (@benduj) December 17, 2023

Ils ne pouvaient pas demander à Victor Wembanyama ou Sidy Cissoko de checker d'abord ?