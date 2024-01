Tony Parker s’exprime au sujet du G.O.A.T. européen

Il y a les débats pour le G.O.A.T. où partisans de Michael Jordan et LeBron James se déchirent en donnant tout un tas d’arguments en faveur de leur joueur préféré. Puis il y a ceux concernant le meilleur basketteur européen de tous les temps. Cette discussion fait moins parler, même s’il y a tout de même quelques candidats intéressants dont le Français Tony Parker. D’ailleurs, l’ancien meneur des San Antonio Spurs, quatre fois sacrés en NBA, a donné l’un de ses critères pour être considéré comme l’élite de l’élite sorti du Vieux continent.

« Selon moi, pour qu’un joueur fasse partie du débat concernant le meilleur joueur européen de l’Histoire, il remporter un titre NBA. C’est juste mon point de vue. J’adore ces discussions sur le G.O.A.T. J’en parle souvent avec mon frère et mes amis. Pour moi, si vous ne savez pas ce que ça demande de gagner un titre, alors vous ne devriez pas faire partie des débats sur le G.O.A.T. »

Ça exclut Luka Doncic mais le Slovène n’est de toute façon qu’au début de sa carrière et il ne peut pas prétendre à ce statut aujourd’hui. Ça écarte surtout certaines légendes comme Drazen Petrovic (R.I.P.) et Arvydas Sabonis, qui ont certes évolué en NBA mais à une époque où il était beaucoup plus difficile de se faire une vraie place parmi les superstars américaines. Ils n’auraient certainement pas été traités de la même manière s’ils débarqués outre-Atlantique en 2024.

Que ce soit Dirk Nowitzki – probablement l’actuel G.O.A.T. européen – Pau Gasol, Tony Parker ou les candidats que sont Giannis Antetokounmpo et surtout Nikola Jokic, tous ont déjà gagné un titre NBA.

Tony Parker célébré par les Spurs