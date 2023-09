Tony Parker : “J’aurais gagné plus de médailles d’Or avec Joakim Noah”

Tony Parker et Joakim Noah évoque leur seule compétition disputée ensemble en équipe de France. Ils espéraient en jouer plus.

Il fut un temps où la France ne comptait pas un mais bien deux All-Stars en NBA : Tony Parker et Joakim Noah. Les deux ont même terminé dans le top-10 (et même top-5) du vote pour le MVP. Malheureusement, ils n'ont pas eu souvent l'occasion de briller ensemble sous la tunique tricolore. Une seule fois en réalité, lors d'un Eurobasket conclu à la deuxième place avec une belle médaille d'Argent. Invité du "Tony Parker Show" sur Skweek, Jooks est revenu avec TP sur sa relation avec l'équipe de France.

"Je suis sûr que si tu étais venu plus souvent, on aurait gagné plus de médailles", note l'ancien meneur des San Antonio Spurs. "J'ai kiffé jouer avec toi et je suis persuadé que j'aurais eu plus de médailles d'Or si tu avais été plus souvent là l'été."

"Je sais que t'as toujours poussé pour ça. J'aurais aimé mais la réalité c'est que j'avais beaucoup de blessures en fin de saison. J'avais toujours mal. Et j'avais vraiment envie de gagner un titre NBA. La façon dont je jouais, c'était dur d'enchaîner les deux. (...) Les souvenirs sont supers. Je me souviens de Babac [Boris Diaw] qui me faisait tout le temps chier, je l'appelais Robocop. C'était un super moment. On s'est qualifié pour les Jeux Olympiques et j'étais très motivé pour venir mais j'ai eu une vieille blessure."

✨ 𝗦𝗞𝗪𝗘𝗘𝗞 𝗦𝗵𝗼𝘄 𝗯𝘆 𝗧𝗼𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿 🇫🇷 Joakim Noah : "𝗝𝗲 𝘃𝗼𝘂𝗹𝗮𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗮𝘂𝘅 𝗝𝗲𝘂𝘅 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 !" L'Équipe de France et Joakim Noah ? L'ancien pivot des Bulls nous en parle aux côtés de @tonyparker. 🗣️ Retrouvez l'intégralité de… pic.twitter.com/lQO3dV5mde — SKWEEK (@skweektv) September 22, 2023

On aurait adoré, nous aussi.