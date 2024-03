Top 10 : les meilleurs prospects NBA du Tournoi NCAA

Le Tournoi NCAA débute cette semaine et on a sélectionné pour vous les joueurs qui ont le plus de chances d'être des rookies NBA intéressants dès l'an prochain, notamment grâce à ce qu'ils seront capables de faire lors de leur probable dernière campagne universitaire avant d'inscrire leur nom à la Draft.

10- Tyler Kolek (Marquette) - guard

De l'agressivité offensif, de la technique, du shoot en rafale, du playmaking et de l'activité. Voilà ce que propose Kolek, qui vit ses derniers matches avec Marquette avant de tenter sa chance en NBA. Le meneur senior tentera de montrer que ses énormes qualités offensives peuvent éclipser ses limites défensives que certains GM trouveront peut-être rédhibitoires au plus haut niveau. En attendant, il apportera une touche de divertissement à ce NCAA Tournament et a le profil pour en être l'un des héros.

9- Ryan Dunn (Virginia) - forward

Le sophomore des Cavaliers est l'un des meilleurs défenseurs du basket universitaire et sera un excellent role player dans la ligue s'il parvient à montrer un peu plus de choses en attaque, où son shoot et son rendement offensif sont insuffisants à cette heure. Avec Virginia, qui n'a plus gagné de match dans le Tournoi NCAA depuis le titre de 2019, un beau parcours pourrait l'aider à se faire remarquer auprès des GM qu'il espère séduire par son formidable impact défensif sur les postes 3/4.

8- Yves Missi (Baylor) - big man

Le Belgo-Camerounais a réussi de belles choses avec Baylor pour sa première saison NCAA, avec un profil de diamant brut et un physique très, très au-dessud de la moyenne, qui lui a permis de rentrer des dunks tonitruants et de jouer au volleyball avec quelques attaquants trop imprudents. Il y a encore du travail en termes de concentration et de fiabilité technique, mais ses performances avec les Bears, traditionnellement bons durant la March Madness, devraient nous en dire plus sur son potentiel et ses perspectives à court terme en NBA.

7- Stephon Castle et Donovan Clingan (UConn) - guard et big man

UConn va tenter de réussir le back to back, ce qui n'est jamais une chose simple en NCAA. Comme point d'ancrage, Donovan Clingan s'était déjà fait remarquer lors de sa saison freshamn l'an dernier et va tenter de confirmer avant de tenter le grand saut en NBA. Le pivot des Huskies est un excellent défenseur avec une énorme envergure et un sens du contre parfait. Il est monté en puissance au fil de la saison en combattant des blessures et devrait pouvoir réhausser sa cote de popularité auprès des GM si UConn ne passe pas à côté de son sujet.

Chez les Huskies toujours, Stephon Castle n'a pas que des partisans et sa première année universitaire a connu des hauts et des bas, mais ses fulgurances transpirent de potentiel, avec de très belles aptitudes défensives sur les postes arrière notamment. Le monde professionnel a besoin de le voir plus sûr de lui en attaque, tant il a normalement les atouts pour être un bon two-way player à terme.

5- Zach Edey (Purdue) - big man

Le Canadien, aperçu avec sa sélection lors du dernier Mondial, va tout faire pour éviter une nouvelle sortie de route précoce aux Boilermakers, éliminés dès le premier tour ces deux dernières saisons. Zach Edey sera le plus grand joueur de ce NCAA Tournament du haut de ses 2,24m, mais possède de bonnes mains et une mobilité suffisante pour ne pas être "grand pour rien". Encore ultra dominant au niveau universitaire cette saison, il va devoir prouver que son jeu peut se traduire lors de la March Madness et, au-delà, pour un rôle en NBA. Edey assure qu'on le verra aussi shooter lorsqu'il arrivera chez les pros, pour étendre sa panoplie dans cette époque où un big man se doit de ne plus être inoffensif à longue distance.

4- Kyle Filipowski (Duke) - forward

On a cru que sa saison serait en péril lorsqu'il a été percuté par un fan lors d'un envahissement de terrain à Wake Forest, mais le sophomore de Duke sera bien de la partie. Stretch 4 ou 5, le Dukie a beaucoup de choses à proposer pour plaire aux franchises NBA, avec de la taille, du toucher, du shoot et une robustesse qui peut lui permettre de faire son trou dans la ligue. Les Blue Devils n'ont pas gagné depuis 9 ans et sont désormais coachés par Jon Scheyer, le successeur de Coach K, qui n'a que de belles choses à dire sur Filipowski et son avenir chez les pros.

3- Cody Williams (Colorado) - guard

Le frère de Jalen Williams, l'excellent arrière d'Oklahoma City, a un peu plus de hype autour de lui que son frère, ce qui est assez intéressant, mais reste un petit mystère. Avec sa fac de Colorado, Cody Williams a montré des vraies aptitudes en défense, où il utilise bien sa taille, mais reste un poil en surface sur le plan offensif. Les Buffaloes l'utilisent désormais comme 6e homme, en lui demandant de faire un peu de tout lorsqu'il est sur le terrain. Au niveau NBA, il devra conserver ce côté complet, mais progresser de manière significative en attaque.

2- Rob Dillingham et 1- Reed Sheppard (Kentucky)

Kentucky ne gagne plus le titre NCAA depuis 12 ans, mais reste une belle usine à basketteurs de talent. Les deux premiers de ce top sont des poulains de John Calipari et voient leur cote grimper ces derniers temps en vue de la Draft 2024.

Reed Sheppard commence à entendre autour de lui le buzz d'une possible sélection en tant que 1st pick au mois de juin. L'arrière freshman a montré un très gros talent de shooteur, du playmaking, de bons instincts des deux côtés du terrain et une attitude qui donne l'impression que le garçon n'a peur de rien et certainement pas de la perspective de se frotter aux meilleurs joueurs de la planète la saison prochaine. Les observateurs en NBA voudront voir comment Sheppard gère la pression et le fait que les défenses adverses seront concentrées sur lui dans ce Tournoi NCAA, mais le talent est énorme.

Son partenaire de backcourt est d'un genre différent, avec plus d'explosivité et de potentiel athlétique, mais un peu moins de régularité dans la performance. Rob Dillingham n'en a pas moins lui aussi les atouts pour faire du bruit et une carrière au niveau supérieur. Il est peut-être même celui qui dégage le plus l'aura d'un futur joueur marquant en NBA, avec un style flashy, une qualité de passe élite. Sa lecture de jeu et sa prise de décision seront scrutées pour lui permettre, peut-être, de refaire un bond dans les Mock Drafts.