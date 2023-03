Les résultats du 2e tour du Tournoi NCAA

Arkansas (8) - Kansas (1) : 72-71

Le 2e tour du Tournoi NCAA a débuté samedi avec de nouvelles surprises au menu. Kansas, champion l'année dernière, a pris la porte, victime d'un petit braquage de la part d'Arkansas, piloté de main de maître par l'ancien head coach des Warriors et des Kings, Eric Musselman, qui a fini torse nu pour célébrer la qualification des Razorbacks pour le Sweet Sixteen.

Arkansas n'a mené que pendant 1 minute et 43 secondes, avant de plier l'affaire sur la ligne grâce à Ricky Council IV. Une nouvelle fois, il n'y aura pas de back to back en NCAA cette saison. Jalen Wilson, dont on vous parlait dans les joueurs à suivre, va pouvoir se concentrer sur la Draft 2023, pour laquelle il ambitionne d'être un lottery pick.

Au prochain tour, les Razorbacks affronteront le vainqueur du match entre UConn et St Mary's.

Duke (5) - Tennessee (4) : 52-65

Voir Duke tomber avant le Sweet Sixteen est toujours une petite surprise. Pour la première saison de Jon Scheyer comme head coach après le départ en retraite de Coach K, les Blue Devils ont dû s'incliner face à Tennessee. Le Finlandais Olivier Nkamhoua (27 pts) a fait très mal à Duke et l'impact physique global des Volunteers a fait la différence.

Tennessee sera opposé au prochain tour à Florida Atlantic ou Fairleigh Dickinson, deux adversaires normalement à sa portée.

Auburn (9) - Houston (1) : 64-81

Maryland (8) - Alabama (1) : 51-73

Houston et Alabama, deux têtes de série #1 et favoris pour le titre, ont poursuivi leur parcours sans trop trembler. Les Cougars et leur backcourt Mark-Sasser (48 points à eux deux) ont disposé d'Auburn, pendant qu'Alabama a écarté Maryland de son chemin. Les joueurs du Crimson Tide se sont appuyés sur Jahvon Quinerly, auteur de 22 points à 9/14. Brandon Miller, qui avait manqué son entrée en matière, a été un peu plus productif dans ce 2e tour, à défaut d'être très adroit. Celui qui est l'un des plus gros prospects de la Draft 2023 a apporté 19 points et 7 rebonds à 5/17.

Alabama affrontera San Diego State, alors que Houston sera aux prises avec le vainqueur du match entre les facs de Miami et d'Indiana.

Les autres résultats du 2e tour en NCAA

Princeton (15) - Missouri (7) : 78-63

Penn State (10) - Texas (2) : 66-71

Northwestern (7) - UCLA (2) : 63-68

Furman (13) - San Diego State (5) : 52-75