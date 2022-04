Tracy McGrady : « KD et Kyrie ont plus de skills que LeBron et Wade »

Les Brooklyn Nets ne seront peut-être pas champions mais il est difficile de les rayer complètement de la course au trophée tant ils semblent imprévisibles. Pourquoi ? Parce qu’ils sont menés par Kevin Durant et Kyrie Irving, deux superstars capables de faire la différence à tout moment. Deux futurs Hall Of Famers et surtout deux attaquants exceptionnels et terriblement doués. Pour Tracy McGrady, c’est même du jamais vu d’un point de vue purement technique.

« C’est le duo avec le plus de « skills » sans aucun doute. Pas le moindre doute. Je n’ai plus vu ça depuis Mike et Pippen. (…) Même LeBron et D-Wade n’étaient pas à ce niveau en termes de skills. »

Les comparaisons sont toujours délicates parce qu’elles font bondir de leurs sièges certains fans. Mais ça se tient. Si on se concentre purement sur les skills, comme le note justement Tracy McGrady. De ce point de vue, Kevin Durant et Kyrie Irving figurent parmi les plus forts de tous les temps. D’ailleurs, Dwyane Wade et LeBron James acquissent complètement.