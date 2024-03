Trae Young, la 3ème star recherchée par les Lakers ?

Les Los Angeles Lakers veulent se renforcer cet été et le nom du meneur des Atlanta Hawks Trae Young revient avec insistance.

On le sait, les Los Angeles Lakers ont de grandes ambitions pour cet été. Inactifs lors de la dernière deadline des trades, les Californiens devraient réaliser un mouvement majeur dans les prochains mois. L'objectif ? Récupérer une troisième star. Pour épauler LeBron James et Anthony Davis, un nom revient avec insistance : Trae Young.

En effet, le journaliste de The Athletic Jovan Buha a confirmé les intentions des Californiens. Les dirigeants des Lakers sont prêts à passer à l'offensive, quitte à sacrifier des éléments comme D'Angelo Russell et Austin Reaves.

Et sans surprise, Young représente la cible la plus crédible. Par le passé, le meneur des Atlanta Hawks a déjà assisté aux matches des Lakers en Playoffs. Et surtout, il est représenté par l'agence de Rich Paul, Klutch Sports, particulièrement implantée à LA.

Bien évidemment, il faudra aussi connaître les intentions des Hawks. Jusqu'à maintenant, le plan de cette équipe reste autour de Young. Récemment, il se disait que la formation de Géorgie voulait plutôt se séparer de Dejounte Murray.

En tout cas, les rumeurs continuent entre Trae Young et les Lakers. Et si un deal semble encore complexe à imaginer, l'intérêt semble réel...

Trae Young, sa réponse aux rumeurs d’un départ des Hawks