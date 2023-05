Trae Young ciblé par les Lakers pendant l’intersaison ?

Les Lakers veulent à nouveau un troisième larron de haut niveau pour accompagner LeBron James et Anthony Davis. La piste Trae Young est à prendre au sérieux.

LeBron James a clairement mis la pression sur les Lakers en partageant son besoin de réfléchir avant de poursuivre sa carrière. Il est évident qu'il s'agit d'un move pour inciter Rob Pelinka à ne pas lésiner sur les moyens pour renforcer l'effectif en vue de la saison prochaine. Il y a quelques mois, LeBron lui-même avait reconnu qu'il espérait la venue de Kyrie Irving. Si celle-ci est aujourd'hui hypothétique, notamment parce que ce dernier semble plus proche de prolonger avec Dallas qu'autre chose, le King aura peut-être le plaisir de voir débarquer un autre meneur All-Star à Los Angeles. D'après Jovan Buha de The Athletic, les Lakers étudient sérieusement des scénarii de trades pour faire venir Trae Young cet été.

On sait que les relations entre Young et la quasi totalité des Hawks ont été orageuses ces derniers mois, mais la tendance était à l'apaisement depuis l'arrivée de Quin Snyder sur le banc. Néanmoins, tout le monde n'est pas convaincu dans les hautes sphères de la franchise qu'il faille vraiment faire de lui la pierre angulaire du projet. C'est là que les Lakers, avec la connexion Klutch Sports - Trae Young est l'un des clients de l'agence - peuvent tirer leur épingle du jeu. Pour le moment, il n'est même pas question d'évoquer la composition d'un package pour faire venir le meneur All-Star. Simplement, Young était présent pour le game 4 de la finale de Conférence en compagnie de... Kyrie Irving et les sources de Buha lui assurent que la piste est prise au sérieux en interne.

Dans tous les cas, il semble que les jours de D'Angelo Russell, free agent, soient comptés et il y aura donc une certaine marge pour tenter de faire re-signer Austin Reaves et signer au moins un gros poisson. L'un d'entre eux sera-t-il Trae Young ? Réponse dans quelques semaines, lorsque le marché aura rouvert ses portes.

