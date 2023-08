Trae Young “réinvente le jeu” selon Pat Beverley

Pat Beverley considère que Trae Young est le successeur de Stepehn Curry et qu’il réinvente le jeu en NBA.

Trae Young est l’un des joueurs les plus clivants de la NBA. Pat Beverley, lui, fait plutôt partie du camp des optimistes. Dans son podcast, le meneur a été particulièrement élogieux au sujet de la star des Hawks.

« Il réinvente le jeu », a assuré Beverley, cash. « Il prend ce que Stephen Curry laisse derrière lui, et continue avec. Il a emmené son équipe en finales de la Conférence Est […] Il mérite beaucoup de crédit. »

Trae Young n'a pas marqué des points auprès de Team USA en 2019…

Double All-Star, impressionnant par sa portée et son adresse, Young est indéniablement une star et un joueur unique. Mais il est encore loin d’être parfait, notamment à cause de ses lacunes défensives.

Le parallèle avec Stephen Curry est également indéniable. Les deux jouent cependant encore dans deux cours différentes, et il est sans doute trop tôt pour parler d’une sorte de « révolution ». L’éloge de Pat Beverley reste toutefois une belle marque de respect, d’un pair pour un autre.

