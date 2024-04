Trae Young se défend : il n’a pas besoin d’être le n°1 d’une équipe

Alors que son leadership et son statut de franchise player ont un peu été écornés depuis la finale de Conférence 2021, Trae Young a tenu à donner son point de vue sur les critiques qu'il entend à son sujet. Il est vrai que l'on lit ici et là que le meneur des Atlanta Hawks se voit forcément comme le n°1 d'une équipe et vivrait mal une association avec un autre joueur d'un calibre important.

"Les gens pensent peut-être que j'ai besoin de sentir que je suis le meilleur joueur de l'équipe ou la première option. Je ne suis pas comme ça et je ne l'ai jamais été. Je suis juste un gars qui essaye d'impliquer tout le monde et de gagner. Je sais que lorsque nous gagnons, tout le monde mange", a expliqué Young à Brad Rowland.

L'intersaison s'annonce chargée pour les Hawks, éliminés au play-in tournament par les Bulls, eux-mêmes éliminés par le Heat. Le tandem Trae Young-Dejounte Murray semble avoir vécu et il est probable qu'Atlanta, qui a nommé vendredi un nouvel assistant GM en la personne d'Onsi Saleh (ex des Warriors et des Spurs), se séparera de l'un des deux joueurs via un trade.

Cette saison, Trae Young tournait à 25.7 points et 10.8 passes de moyenne, en shootant à 43% au global et à 37.3% à 3 points. Si une équipe souhaite s'attacher ses services et convaincre Atlanta d'accepter un trade, le package devra tout de même être costaud. C'est un peu moins le cas pour Dejounte Murray, même si certains GM apprécient sa capacité à être bon des deux côtés du terrain.