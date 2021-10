La belle image du jour : Les Blazers célèbrent la première victoire de Billups

Les Portland Trail Blazers semblent vraiment apprécier leur nouveau coach, Chauncey Billups. Damian Lillard expliquait d'ailleurs que c'était la principale raison pour laquelle il avait décidé de rester dans l'Oregon. Le discours de l'entraîneur passe bien, a priori. En tout cas, ses joueurs ont célébré avec lui le premier succès de la franchise samedi soir. En l'arrosant à son retour au vestiaire, comme le veut la tradition. Une image sympa.

"Y'all imposed y'all's will...defense should be fun, it's fun like that!"

A wholesome video from Coach Billups first win as head coach pic.twitter.com/c5hPdkI3ZU

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 24, 2021