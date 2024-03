Trayce Jackson-Davis s’offre un très gros poster sur Victor Wembanyama

La vidéo va faire le tour de l'internet. C'est déjà le cas. Trayce Jackson-Davis a claqué le tomar de la nuit en postérisant Victor Wembanyama, l'envoyant même au sol dans son impulsion.

EVERY ANGLE of this poster! 👀 https://t.co/39tjVhLQQI pic.twitter.com/grlaxqCG1l

— NBA (@NBA) March 12, 2024