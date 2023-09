Blessé au ménisque du genou gauche, Trey Murphy III va éviter une grosse opération et devrait revenir plus vite que prévu.

UPDATE : D'après Adrian Wojnarowski, Trey Murphy III sera absent pour une durée comprise entre 10 et 12 semaines avant de pouvoir rejouer, soit environ 3 mois. Les Pelicans et leur shooteur semblent avoir évité le pire et si sa convalescence se passe bien, Murphy pourra fouler les parquets avec NOLA à la mi-novembre.

----

06/09 : Le training camp n'a pas encore débuté que les New Orleans Pelicans sont déjà obligés d'envoyer l'un de leurs meilleurs joueurs à l'infirmerie. Certes, ce n'est pas Zion Williamson, qui poursuit son travail de remise en forme de manière studieuse, mais la nouvelle reste très mauvaise. Trey Murphy III, excellent lors de saison sophomore en Louisiane, souffre d'une blessure au ménisque du genou gauche, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

On ne sait pas encore si la blessure, contractée lors d'une séance de travail individuel, nécessitera une opération. Dans tous les cas, cela signifie une absence significative pour le joueur de 23 ans, titulaire à 65 reprises en 2022-2023 en tournant à 14.5 points à 40% à 3 points et 90% sur la ligne des lancers.

Si Trey Murphy doit passer sur le billard, il manquera assurément les premiers mois de la saison. Dans le cas contraire, il aura tout de même besoin d'une période de repos et de soins estimée à presque deux mois à compter d'aujourd'hui.

Le 17e pick de la Draft 2021 était attendu pour une nouvelle montée en puissance, lui dont les ravages à 3 points, notamment sur catch and shoot, avaient permis aux Pelicans de réussir leur fin de saison et de se qualifier pour le play-in tournament. Les hommes de Willie Green s'étaient inclinés dès leur entrée en matière contre Oklahoma City.

On souhaite évidemment, que son absence ne soit pas trop longue et qu'il puisse rapidement contribuer à un retour au premier plan de NOLA.

