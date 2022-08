La cible des Nets pour le poste de pivot remplaçant

Maintenant que les dossiers Kevin Durant et Kyrie Irving sont mis de côté, les Brooklyn Nets vont pouvoir se projeter pleinement sur la prochaine saison NBA. Parce que mine de rien, leur effectif n’est clairement pas dégueulasse. Non seulement parce qu’ils possèdent deux des meilleurs joueurs du monde, en plus de Ben Simmons, mais aussi parce qu’ils ont recruté quelques role players intéressants (Royce O’Neale, TJ Warren, Edmond Sumner). Il manque désormais un intérieur pour renforcer encore le groupe.

Selon Mike Scotto, les dirigeants songeraient à Tristan Thompson. Le vétéran de 31 ans est libre de tout contrat. Même s’il n’est plus aussi déterminant qu’à l’époque où il jouait aux Cleveland Cavaliers, avec qui il a décroché une bague, le Canadien reste un joueur de métier capable de défendre et de prendre des rebonds.

Passé par Sacramento, Indiana et Chicago, il compilait 6 points et 5,1 rebonds de moyenne la saison dernière. Les Nets le verraient donc comme un back-up potentiel de Nicolas Claxton. En revanche, la piste menant à Dwight Howard, un temps évoquée dans la presse, ne serait pas vérifiée.