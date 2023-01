Trois fils de joueurs célèbres nommés McDonald’s All-Americans !

Il y a de plus en plus de fils d'anciens basketteurs NBA qui débarquent dans la ligue chaque année. Ils sont maintenant légions chez les pros. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Au point où le métier devient presque héréditaire. La preuve, trois fistons de joueurs célèbres ont par exemple été retenus comme McDonald's All-Americans. Une forme de All-Star Game pour lycéens où sont donc retenus les meilleurs seniors du pays.

On retrouve évidemment Bronny James, l'aîné de LeBron. Mine de rien, il continue de faire son chemin et s'affirme comme un prospect solide. Il aura d'ailleurs probablement le choix d'aller où il le souhaite à l'université. Sa cote est élevée. Les deux autres "fils de" sont Andrej Stojakovic, fils de Peja, et Dajuan Wagner Jr, qui porte le même nom que son paternel.

LeBron James : “Bronny peut aller dans n’importe quelle fac”

Peja Stojakovic a été l'une des figures emblématiques des Sacramento Kings dans les années 2000. Son fils serait pressenti pour devenir encore plus fort que lui. Dajuan Wagner n'a pas fait une grande carrière NBA - la faute à des pépins de santé - mais il devait incarner le futur des Cleveland Cavaliers avec LeBron James. Il est notamment réputé pour avoir claqué un match à 100 points au lycée.