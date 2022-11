Trophée Luke Kornet du bouclier défensif qui ne protège rien du tout

Obligé, vous avez tous quelqu’un dans votre entourage ou dans votre famille qui est persuadé qu’il a une espèce de pouvoir étrange avec ses mains, une forme de magnétisme pour capter les énergies, les moduler et plein d’autres bizarreries de ce genre. Tout ça parce que le gars ou la nana a cru un jour guérir d’une vielle inflammation en passant la paume de sa main au-dessus de sa nuque. Comme s’il n’y avait pas 8000 autres facteurs possibles. Bref, vous connaissez sûrement un charlatan de ce genre.

Il y en a un, il était tellement, tellement, tellement sûr de lui qu’il a proposé à un combattant MMA d’essayer de le frapper pendant que lui formerait un champ énergique servant de bouclier, le tout juste avec ses mains. Ouais, vous avez bien lu, il a proposé à un combattant MMA de le frapper. Soit faut être complètement timbré, soit faut avoir une excellente mutuelle. Bon, ça a évidemment mal fini.

