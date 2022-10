Ty Lue révèle où est passé l’argent planqué par les Cavs dans le vestiaire des Warriors en 2016

L'histoire est bien connue de ceux qui ont suivi de près le titre des Cleveland Cavaliers en 2016. Pour les autres, Ty Lue a raconté chez JJ Redick cette semaine ce qu'il a demandé à ses joueurs de faire au sortir du game 5 des Finales NBA contre Golden State, dans le vestiaire visiteurs des Warriors : planquer de l'argent dans le plafond, pour motiver tout le monde à revenir dans la Bay Area pour un game 7. Plus important encore : il a confessé l'entourloupe qu'il a faite lorsque sa prophétie s'est accomplie.

"A la fin du game 5, j'ai demandé à tout le monde de me donner 200 dollars. Les joueurs, le staff, Dan Gilbert, David Griffin, tout le monde. J'ai tout emballé et j'ai mis l'argent dans le plafond. J'ai filmé et je leur ai demandé à tous : est-ce que l'on va revenir ici pour un game 7 et récupérer notre argent ? On a gagné le game 6, on est retourné à Golden State pour le game 7 et on a remporté le titre. Tout le monde était fou. De mon côté, j'ai récupéré l'argent dans le plafond. Immédiatement, LeBron James est venu me voir pour me demander où était l'argent. Je lui ai répondu : 'Mec, je ne sais pas, il a disparu !' En fait, je l'avais gardé pour moi (rires). Mais vous voyez, on gagne un titre et le premier truc auquel pense Bron c'est, 'où est l'argent ?' Il ne rate rien. Mais maintenant tu sais Bron, c'est moi qui ait tout gardé".

Si tout le monde dans le groupe a bien donné 200 dollars, en comptant les membres du staff et la paire de dirigeants Griffin/Gilbert, on arrive à une trentaine de personnes qui ont contribué à la cagnotte. On peut donc estimer que Ty Lue s'est fait une petite prime perso d'environ 6 000 dollars. Pas étonnant qu'il ait eu l'air aussi euphorique durant la parade !

Ty Lue on stashing money in the ceiling after game 5 of the 2016 Finals pic.twitter.com/hHPwfATWBG — JJ Redick (@jj_redick) October 26, 2022

