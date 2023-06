Toujours pas de retour pour Tyler Herro

Le Miami Heat a montré des limites en attaque lors des Games 1 et 3 des finales NBA, en étant limité à 93 et 94 points. C'était particulièrement vrai lors de la dernière rencontre, où les Floridiens ont eu des difficultés à créer du jeu et à trouver des solutions au scoring. C'est dans ces moments-là que l'absence de Tyler Herro se fait particulièrement ressentir. Troisième meilleur marqueur de l'équipe cette saison, avec 20,1 points par match, l'arrière de 23 ans se remet encore de sa blessure à la main. Une fracture contractée lors du Game 1 contre les Milwaukee Bucks au premier tour des playoffs.

Il devait alors manquer quatre à six semaines de compétition. (Presque) deux mois plus tard, il n'est pas encore revenu sur les terrains malgré le parcours fantastique du Heat. Et il ne sera pas non plus disponibles lors du Game 4, disputé ce vendredi soir contre les Denver Nuggets.

"C'est le processus. Il y a des étapes à respecter. D'abord shooter, puis courir. Ensuite les entraînements avec contact en compagnie des coaches puis ceux avec les joueurs. Il n'est pas encore prêt à jouer un match", confie Erik Spoelstra.

Rien ne garanti que Tyler Herro sera en mesure de jouer sur ces finales. Miami est d'ailleurs aussi privé d'un autre slasheur, l'ancien All-Star Victor Oladipo.

Tyler Herro veut tout faire pour disputer les Finales NBA