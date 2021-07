Tyler Herro vraiment lassé par les rumeurs incessantes…

Tyler Herro a longtemps esquivé les rumeurs. Même lors du feuilleton James Harden, le Miami Heat a toujours clamé que le jeune talent restait intouchable. Mais en NBA, les choses évoluent très rapidement...

Et au fil des mois, l'arrière a incarné une vraie déception en Floride. Après ses belles performances dans la bulle à Disney, le natif de Milwaukee n'a pas confirmé son potentiel. Ainsi, sur les dernières semaines, il a fait l'objet de nombreuses rumeurs.

Il se dit que le Heat pourrait accepter son départ afin de réaliser un mouvement majeur. De son côté, le garçon de 21 ans, déjà lassé, a décidé d'ignorer les bruits de couloir.

"J'en ai fini d'écouter tout ça, honnêtement. Dès que nous ne jouons pas et encore même quand nous jouons, mon nom se retrouve évoqué... Donc c'est comme ça. Personnellement, je me concentre pour m'améliorer, pour améliorer cette équipe. Et c'est tout", a lancé Tyler Herro pour le Miami Herald.