Tyler Herro et le Heat terminent 2022 avec un buzzer beater

Tyler Herro a décidé de clore 2022 avec la manière. Le dernier match de l’année calendaire s’est terminé sur un buzzer beater de l’arrière pour offrir la victoire à son équipe. Le Miami s’impose ainsi en territoire hostile face au Utah Jazz (126-123).

Tandis que le score est à égalité à six secondes de la fin, Erik Spoelstra et ses joueurs ont choisi de s’en remettre à leur tête brulée de 22 ans. Le héros du soir remonte alors tout le terrain, puis trouve un trou de souris pour déclencher son tir sur une jambe au milieu de trois défenseurs. Miracle : le ballon atteint la planche, puis tombe dans le panier.

TYLER HERRO WINS IT AT THE BUZZER FOR MIAMI 🚨 pic.twitter.com/8bmA5yecqA

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 1, 2023