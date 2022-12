Drafté en 2020, Tyrell Terry prend sa retraite après avoir vécu « la pire période de sa vie »

Le monde du sport professionnel ne nécessite pas seulement des qualités athlétiques exceptionnelles ou une maîtrise technique de sa pratique. Ça demande aussi un mental d’acier pour traverser les nombreuses épreuves et résister à la pression immense qui accompagnent la carrière d’un joueur de très haut niveau. Après deux ans en NBA, Tyrell Terry a décidé de dire stop, à seulement 22 ans.

Drafté en 31e position par les Dallas Mavericks en 2020, l’ancien shooteur passé par l’université de Stanford n’a pris part qu’à 13 rencontres en deux ans. Il est notamment resté loin des parquets pendant plusieurs mois pour des raisons personnelles. Il se peut tout simplement que le jeune homme vivait très mal sa nouvelle vie, comme il l’a fait comprendre en annonçant sa décision de prendre sa retraite.

« J’ai traversé la pire période de ma vie. L’anxiété provoqué par ce sport [m’a poussé à arrêter]. C’est arriver au point où ça me détruisait. (…) Je me levais avec la nausée, j’avais du mal à respirer normalement à cause du poids que je sentais dans ma poitrine. Même si je suis très reconnaissant de toutes les portes que ça a pu m’ouvrir, je ne peux plus me battre pour un sport que je n’aime plus. »

Tyrell Terry se sent sans doute soulagé d’avoir pris cette décision. Pour lui, c’est une nouvelle aventure qui commence et qui, on l’espère, sera plus saine pour lui.