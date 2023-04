UConn champion, le Malien Adama Sanogo élu MOP

Neuf ans après son dernier titre, UConn a retrouvé le chemin la victoire chez les garçons cette nuit. Les Huskies ont remporté (76-59) la finale du Tournoi NCAA contre la surprenante équipe de San Diego State, qui n'avait jamais été aussi loin dans la compétition.

Le plus impressionnant avec ce sacre de Connecticut, c'est probablement que tous les matches depuis le 1er tour ont été remportés par au moins 10 points d'écart, alors que les Huskies n'étaient que tête de série #4 au terme de la saison régulière. Les Aztecs de SDSU n'ont pas pu changer la donne et ont été étouffés par la défense et l'intensité de leurs adversaires dès la première mi-temps.

Adama Sanogo (17 pts, 10 rbds), Tristen Newton (19 pts, 10 rbds) et Jordan Hawkins (16 pts) ont fait le gros du boulot en attaque, notamment pour contenir la tentative de retour de San Diego State, revenu à 5 points à 5 minutes de la fin. Un suspense de courte durée, puisque UConn a poursuivi sa tradition dans ce tournoi pour finir avec une victoire de 17 points.

Adama Sanogo, l'intérieur malien arrivé aux Etats-Unis en high school sans savoir parler la langue, a dominé son sujet tout au long du tournoi pour finalement être élu Most Outstanding Player.

C'est le 5e titre de UConn chez les garçons, après ceux de 1999, 2004, 2011 et 2014, qui avaient consacré des joueurs comme Ray Allen, Rip Hamilton, Emeka Okafor ou Kemba Walker. En ajoutant les 11 titres remportés par les filles, Connecticut est définitivement l'une des places fortes du basket universitaire américain.